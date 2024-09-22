Німеччина

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Німеччини, що відбувся 21 вересня 2024 року.

У четвертому турі німецької Бундесліги-2024/25 Вердер зазнав розгромної поразки від Баварії.

Протягом першого тайму зустрічі гості двічі скерували м'яч у ворота господарів поля. Голи на рахунку Олісе та Мусіали. У другій половині поєдинку Кейн довів рахунок до розгромного, а Олісе відзначився результативним ударом удруге. Крапку в матчі поставив Гнабрі.

На Вердер у чемпіонаті Німеччини далі чекає виїзний матч проти Гоффенгайма, тоді як Баварія прийматиме Баєр.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вердер — Баварія в рамках 4-го туру німецької Бундесліги-2024/25:

Вердер — Баварія 0:5

Голи: Олісе, 23, 60, Мусіала, 33, Кейн, 57, Гнабрі, 65

Вердер: Цеттерер — Піпер (Малатіні, 79), Штарк, Юнг — Вайзер, Стаге (Альверо, 66), Лінен, Агу (Деман, 87) — Шмід, Дукш (Топп, 46), Грюль (Кьон, 46)

Баварія: Ноєр — Лаймер (Геррейру, 57), Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович (Сане, 70) — Олісе (Палінья, 70), Мусіала, Коман (Гнабрі, 57) — Кейн (Мюллер, 76)

Попередження: Лаймер, Павлович, Упамекано