Німеччина

"Джмелі" були розбиті вщент.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін прокоментував нищівну поразку "джмелів" від Штутгарта (1:5) в рамках 4-го туру чемпіонату Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт першої Бундесліги.

"Нам не вистачало базових речей, тому й сталося те, що сталося. Ми грали погано з першої і до останньої хвилини.

Перед матчем ми були в тонусі, на ходу. Але те, як ми грали зі Штутгартом, не має відношення до фізичної втоми. Можна знайти мільйон виправдань, але жодне з них не буде доречним. Дуже слабка гра, Боруссія не має права так грати.

Більше ніколи не хотілося б побачити подібне. Ми досконально проаналізуємо цю гру та зробимо висновки. Таке більше ніколи не повинно повторитися", — сказав Шахін.

Після чотирьох зіграних турів, Боруссія Д розташувалася на восьмій сходинці турнірної таблиці німецької Бундесліги, набравши загалом сім очок.