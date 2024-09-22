"Джмелі" несподівано поступилися з крупним рахунком.
Штутгарт - Боруссія Дортмунд, Getty Images
22 вересня 2024, 20:53
У рамках четвертого туру німецької Бундесліги Штутгарт на своєму полі приймав Боруссію.
Дортмундський клуб сенсаційно поступився з крупним рахунком, пропустивши у свої ворота п'ять голів.
Єдиний гол за Боруссію забив Серу Гірассі — колишній гравець Штутгарта.
Штутгарт - Боруссія Дортмунд 5:1
Голи: Ундав, 4, 90, Демірович, 21, Мійо, 62, Туре, 80 - Гірассі, 75
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Туре, 79), Руо, Шабо (Загаду, 69), Міттельштедт (Чейс, 69) — Левелінг, Каразор, Штіллер (Фюріх, 85), Мійо — Демірович (Рідер, 70), Ундав
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон (Буено Коуту, 46), Антон, Зюле, Шлоттербек — Нмеча (Байно-Гіттенс, 30), Гросс (Мален, 64) — Забітцер, Брандт (Джан, 72), Адеємі (Бенсебаїні, 46) — Гірассі
Попередження: Левелінг — Джан, Забітцер, Бенсебаїні.