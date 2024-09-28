Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр.

Мюнхенська Баварія та леверкузенський Баєр зіграють поміж собою в п'ятому турі німецької Бундесліги на полі Альянц Арени.

Венсан Компані, після розгрому Вердера (5:0), залучив до стартового складу Геррейру на правому фланзі оборони, тоді як Гнабрі гратиме ліворуч в атаці.

Хабі Алонсо, на тлі перемоги над Вольфсбургом (4:3), використав із перших хвилин Та в трійці центральних захисників, тоді як Фрімпонг та Андріх гратимуть у центрі поля, а Тер'є розташується під нападником Боніфейсом.

Баварія: Ноєр — Геррейру, Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Даєр, Горецка, Палління, Лаймер, Сане, Коман, Мюллер, Тель.



Баєр: Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо — Тер’є, Вірц — Боніфейс.

Запасні: Коварж, Мукіеле, Белосян, Гофманн, Гарсія, Паласіос, Шик, Телла, Адлі.



Гра Баварія — Баєр почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.