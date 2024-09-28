Форвард пошкодив ногу і був замінений.
Гаррі Кейн, Getty Images
28 вересня 2024, 22:55
Гаррі Кейн отримав травму в матчі Баварії та Баєра.
Гра 5-го туру Бундесліги завершилася нічиєю з рахунком 1:1. Англійський нападник мюнхенців був замінений на 86-й хвилині — він пошкодив ногу.
Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен прокоментував ситуацію: "Він отримав забій. Але, як сказали лікарі, ймовірно, нічого серйозного. Нам доведеться оглянути його завтра ще раз".
У 5 матчах поточного сезону Бундесліги Кейн забив 5 голів і віддав 4 результативні паси.