Німеччина

Форвард пошкодив ногу і був замінений.

Гаррі Кейн отримав травму в матчі Баварії та Баєра.

Гра 5-го туру Бундесліги завершилася нічиєю з рахунком 1:1. Англійський нападник мюнхенців був замінений на 86-й хвилині — він пошкодив ногу.

Генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен прокоментував ситуацію: "Він отримав забій. Але, як сказали лікарі, ймовірно, нічого серйозного. Нам доведеться оглянути його завтра ще раз".

У 5 матчах поточного сезону Бундесліги Кейн забив 5 голів і віддав 4 результативні паси.