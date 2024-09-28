Німеччина

Команда Хабі Алонсо мала один реальний шанс забити за гру й ним скористалась.

Субота на цьому тижні була позбавлена запеклих протистоянь у пізньому слоті в провідних європейських чемпіонатів, та й навіщо б вони були в розкладі, якщо й без того було, на що подивитись. Зокрема, у Німеччині відбувалась центральна гра всього першого кола, а не тільки п’ятого туру, Бундесліги, у рамках якої на Альянц Арену в гості до мюнхенської Баварії завітав леверкузенський Баєр.

Команда Венсана Компані стартувала приголомшливо в новому сезоні, маючи за плечима гіркий минулорічний досвід утрати всіх титулів на внутрішній арені під орудою Томаса Тухеля. Що й казати, якщо навіть у матчі за Суперкубок Баварії не було вперше за бозна-скільки років, тоді як колектив Хабі Алонсо її скривдив ще й присутністю в тій грі проти Штутгарта. Однак "фармацевти" вже були не безгрішними, як у попередній кампанії майже весь час, і РБ Лейпциг на власному прикладі показав, що Баєр таки можна здолати.

Оскільки цими днями в Баварії розпочався Октоберфест, то відповідно й господарі на цю зустріч виходили в пронизаному культурною спадщиною комплекті форми й із відповідними атрибутами. Усі очікували на свято футболу, але хоч на дві години футболісти не мали права думати про келих хмільного напою. І Баєру він відверто б не завадив — для відновлення після матчу, так точно.

Бо команда Хабі Алонсо приїхала не грати у свій фірмовий футбол, а захищатись, і Баварія це одразу відчула. Бо простору для маневру в мюнхенців на старті було достатньо, а от скористатись ним вони так і не зуміли. Моменти Кейна, Мусіали та Геррейри відкривали цю гру, проте м’яч у них у ворота не пішов, як і у Олісе в подальшому, ближче до середини тайму.

Аж раптом, на завершення першої пів години ігрового часу Павлович вирішив привезти кутовий на правому фланзі оборони власної команди невдалою передачею, і саме з цього стандарту за мить Джака зупинить м’яч під удар Андріху на протилежному боці поля, а партнер уразить лівий кут воріт Ноєра. У того удару xG був 0,04, та й за весь наступний ігровий час у леверкузенців цей показник не надто збільшився, але яка конвертація!

Утім, Павлович як дав, так і забрав перевагу за рахунком у гостей. На 39 хвилині підбирання перед чужим штрафним завершилось розкішним ударом у праву дев’ятку, після чого все для Баварії розпочалось із чистого аркушу. Але вже в другому тайму, бо в першому ігрового часу залишалось дуже мало.

Причому з настільки чистого аркушу розпочинала команда Компані, що ролі для суперників там узагалі написано не було. Усе могло закінчитись уже на першій атаці господарів, але Гнабрі двічі за спробу завершити подачу Кейна з правого флангу на дальній стійці примудрився поцілити в каркас воріт: спочатку в праву стійку, а на добиванні — у поперечину вгатив Серж.

Подібних вибухів від мюнхенців у другому таймі в подальшому ми бачили чимало, але чим далі заходила ця гра, тим менше залишалось сил у Баварії, і це ставало відверто помітно за діями футболістів. Навіть Баєр почав вискакувати до контратак, але особливо ризикувати футболісти Алонсо не прагнули, тож серйозних викликів Ноєр так і не отримав. А Градецькі міг пропустити після перерви, хіба що, під час того моменту Гнабрі, а також дальніх ударів Девіса, Кімміха та Лаймера вже наприкінці. Але так, щоб у межах штрафного мюнхенці розгулювали, то такого їм не дозволяли.

У наступному турі мюнхенська Баварія зіграє в гостях у франкфуртського Айнтрахта, тоді як посеред тижня гратиме в гостях у бірмінгемської Астон Вілли в Лізі чемпіонів УЄФА, а леверкузенський Баєр прийматиме італійський Мілан у будні, тоді як на вихідних гратиме вдома проти Гольштайна з Кіля.Баварія — Баєр 1:1Павлович, 39 — Андріх, 31Ноєр — Геррейру (Лаймер, 78), Упамекано, Кім, Девіс — Кімміх, Павлович — Олісе (Сане, 78), Мусіала, Гнабрі (Коман, 65) — Кейн (Мюллер, 86).Градецькі — Тапсоба, Та, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Андріх, Грімальдо (Белосян, 90+1) — Тер’є (Адлі, 58), Вірц (Паласіос, 90) — Боніфейс (Телла, 78).Попередження: Упамекано — Андріх, Вірц, Грімальдо