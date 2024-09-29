У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Гольштайн Кіль приймав Айнтрахт. 

Гості забили чотири голи і зуміли здолати господарів у непростому матчі. 

Гольштайн Кіль — Айнтрахт Франкфурт 2:4
Голи: Матіно, 30 (пен), 50 -  Мармош, 25, 65, Матанович, 47, Тута, 74

Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Йоганссон (Пухач, 78), Гешвілл — Порат (Скрібскі, 67), Гігович (Ремберг, 60), Кнудсен, Холтбі, Розенбом — Піхлер, Матіно (Арп, 78)

Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Діна-Ебімбе (Гьотце, 68), Аменда (Дауд, 46), Ларссон (Скірі, 86), Шаїбі (Кнауфф, 84) — Матанович (Узун, 68), Мармош

Попередження: Порат — Аменда, Кох, Ларссон. 