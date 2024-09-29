Завершилася гра чемпіонату Німеччини.
Гольштайн Кіль - Айнтрахт Франкфурт, Getty Images
29 вересня 2024, 18:52
У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги Гольштайн Кіль приймав Айнтрахт.
Гості забили чотири голи і зуміли здолати господарів у непростому матчі.
Гольштайн Кіль — Айнтрахт Франкфурт 2:4
Голи: Матіно, 30 (пен), 50 - Мармош, 25, 65, Матанович, 47, Тута, 74
Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Йоганссон (Пухач, 78), Гешвілл — Порат (Скрібскі, 67), Гігович (Ремберг, 60), Кнудсен, Холтбі, Розенбом — Піхлер, Матіно (Арп, 78)
Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Тута, Кох, Теат — Діна-Ебімбе (Гьотце, 68), Аменда (Дауд, 46), Ларссон (Скірі, 86), Шаїбі (Кнауфф, 84) — Матанович (Узун, 68), Мармош
Попередження: Порат — Аменда, Кох, Ларссон.