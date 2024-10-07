Німеччина

"Ротен" знову не виграють.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані прокоментував результативну нічию з франкфуртським Айнтрахтом (3:3) в рамках 6-го туру німецької Бундесліги. Цитує бельгійського фахівця Bayern&Germany.

"Давайте просто зберігати спокій. З Айнтрахтом команда зіграла відмінно. У нас було дуже багато моментів. Можливо, ми заслуговували на більше.

Ми повинні просто продовжувати в тому ж дусі, йти своїм шляхом і вірити, що така гра врешті-решт принесе нам результат. У мене є велика надія. Те, що робить ця команда, неймовірно.

У мене достатньо досвіду. Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, то знову будемо вигравати матчі. Ми повинні зберігати спокій", — сказав Компані.

Зазначимо, що Баварія три матчі поспіль не знає смаку перемог у всіх турнірах.