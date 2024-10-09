Німеччина

Несподіване місце для продовження кар’єри.

Німецький футбольний фахівець Юрген Клопп цього літа завершив майже дев’ятирічний період роботи в англійському Ліверпулі й пішов у творчу відпустку.

Утім, залишатись поза футболом тривалий час 57-річний керманич усе ж таки не зміг, і, як повідомляють німецькі ЗМІ, знайшов себе в новому амплуа.

Починаючи від 1 січня 2025 року, Клопп обійматиме посаду глобального керівника футболу в концерні Ред Булл, до якого належать, зокрема, австрійський РБ Зальцбург, німецький РБ Лейпциг та американський Нью-Йорк Ред Буллз.

До обов’язків Юргена належатиме консультування всіх команд концерну з питань тренерської роботи, філософії гри, розвитку та трансферів талантів/головних тренерів тощо.

Повідомляється, що довгостроковий контракт із німецьким фахівцем уже підписано, але в нього буде один важливий пункт — Клопп матиме можливість достроково припинити дію угоди, якщо йому надійде пропозиція очолити національну збірну Німеччини.