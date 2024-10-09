Німеччина

Голова виконавчого комітету Боруссії Дортмунд знав про плани німецького фахівця на майбутнє.

Напередодні стало відомо про те, що колишній головний тренер дортмундської Боруссії та Ліверпуля Юрген Клопп з 1 січня 2025 року обійматиме посаду глобального керівника футболу в концерні Ред Булл, до якого належать, зокрема, австрійський РБ Зальцбург, німецький РБ Лейпциг та американський Нью-Йорк Ред Буллз.

Голова виконавчого комітету Боруссії Дортмунд Ганс-Йоахім Вацке, який є хорошим другом Клоппа, прокоментував цю новину.

"Для мене це не було несподіванкою, тому що ми говорили про це особисто. Як і завжди, я бажаю Юргену удачі на новій роботі", — цитує слова Ганс-Йоахіма Вацке Sky Germany.

Раніше повідомлялося, що Ред Булл вже підписав із Юргеном Клоппом довгостроковий контракт, але в нього буде один важливий пункт — німецький фахівець матиме можливість достроково припинити дію угоди, якщо йому надійде пропозиція очолити національну збірну Німеччини.