Німеччина

Німець хоче працювати, але не тренером.

Колишній головний тренер дортмундської Боруссії та Ліверпуля Юрген Клопп пояснив, чому прийняв рішення про роботу в концерні Ред Булл. Його слова наводить This is Anfield.

"Кілька місяців тому я сказав, що більше не бачу себе на бровці, і це відчуття не змінилося. Але я, як і раніше люблю футбол і, як і раніше люблю працювати. Ред Булл дає мені ідеальну платформу для цього. Хочу поділитися своїм досвідом, який я збирав роками.

Ми всі знаємо, що є набагато успішніші тренери, але у своїй кар'єрі я боровся за підвищення, боровся проти пониження в класі, боровся за титули і трофеї. Іноді ми зазнавали невдачі, іноді досягали успіху. Впоратися з цим непросто, але можливо. Потім я хочу вчитися знову, тому що коли ти на роботі і тобі доводиться грати кожні три дні, у тебе ледь вистачає на це часу", — заявив Клопп.

Нагадаємо, що Юрген Клопп з 1 січня стане глобальним керівником футбольних операцій у компанії Ред Булл.