Німеччина

Представник Баварії висловився щодо змін у форматі турніру.

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге в останньому коментарі розповів про своє враження від участі клубу в новому форматі розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Старий груповий етап був нудним, тому що після четвертого туру все було вирішено. Тепер же кваліфікуватись до плей-оф складніше, навіть для хороших клубів. У емоційному плані — так точно.

Я переконаний, що вболівальники поступово будуть більше цінувати нову фазу ліги.

УЄФА ніколи не мав наміру створювати баланс або конкурувати з Суперлігою. Коли я ще був у Виконавчому комітеті цієї організації, ми часто обговорювали, як можна зробити груповий етап цікавішим.

Шаховий професіонал із Дортмунда представив мені цей формат у Лісабоні, і я подумав, що це може спрацювати, це може зробити ігри більш захоплюючими.

Колишній груповий етап був передбачуваним.

Так само, як і старий маленький клубний чемпіонат світу ФІФА. Ви знали, що там переможе той, хто виграв Лігу чемпіонів УЄФА. А найгірше у футболі — це нудьга", — заявив німецький функціонер.

Нагадаємо, що до цього Румменігге прокоментував перебіг перемовин із воротарем Мануелем Ноєром щодо нового контракту.