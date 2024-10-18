Німеччина

Команда Нурі Шахіна була близькою до втрати очок, проте змогла порадувати своїх вболівальників.

У рамках сьомого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Санкт-Паулі.

"Джмелі" повели в рахунку на 43-ій хвилині після того, як Рамі Бенсебаїні відзначився своїм дебютним голом за Дортмунд.

Утім, підопічним Нурі Шахіна традиційно не вдалося уникнути проблем: на 78-ій хвилині Ерік Сміт наважився на сильний дальній удар, який точно влучив у верхній кут воріт Грегор Кобель.

За нічийного рахунку гравці Дортмунда вирушили на останній штурм рятувати переможний результат, і доволі швидко ці спроби дали свій результат: Серу Гірассі виграв другий поверх та замкнув навісну передачу Джеймі Байно-Гіттенса, чим приніс в актив Дортмунда непрості три очки.

Боруссія Дортмунд — Санкт-Паулі 2:1

Голи: Бенсебаїні, 43, Гірассі, 83 - Сміт, 78

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Антон, Шлоттербек, Бенсебаїні — Джан (Нмеча, 69), Гросс (Байно-Гіттенс, 46) — Забітцер, Брандт (Ветьєн, 90), Мален (Баєр, 76) — Гірассі

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Метс — Саліакас (Дзвігала, 82), Ірвін, Вагнер, Треу — Афолаян (Альберс, 88), Еггештайн (Сінані, 88), Гілавогі (Банкс, 69)

Попередження: Байно-Гіттенс, Брандт — Сміт