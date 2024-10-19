Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 19 жовтня 2024 року.
Баварія - Штутгарт, Getty Images
19 жовтня 2024, 22:12
У рамках сьомого туру чемпіонату Німеччини Баварія приймала Штутгарт.
Уболівальникам довелося чекати голів тільки в другому таймі. Хет-трик Гаррі Кейна та один м'яч Кінгслі Комана допомогли мюнхенцям здобути три очки проти непростого опонента.
Огляд матчу:
Баварія - Штутгарт 4:0
Голи: Кейн, 57, 61, 80, Коман, 89
Баварія: Ноєр — Геррейру (Лаймер, 68), Упамекано (Горецка, 82), Мін Дже, Девіс — Кімміх, Павлович (Палінья, 8) — Олісе (Сане, 68), Мюллер, Гнабрі (Коман, 68) — Кейн
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Чейс, 86), Руо, Шабо, Гендрікс (Міттельштедт, 67) — Каразор, Штіллер — Рідер, Ундав (Вольтемаде, 74), Левелінг (Туре, 74) — Демірович (Мійо, 67)
Попередження: Ундав, Левелінг.