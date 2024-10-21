Втрата для команди Компані.
Павлович, getty images
21 жовтня 2024, 16:21
Півзахисник мюнхенської Баварії Александар Павлович переніс операцію після перелому ключиці, отриманого в матчі 7-го туру німецької Бундесліги зі Штутгартом (4:0).
"Дякую за ваші добрі повідомлення. Операція пройшла успішно. Тепер я зроблю все, щоб якомога швидше повернутися на поле. Повернуся сильнішим", — написав Павлович на своїй сторінці в Instagram.
Цього сезону Александар Павлович відіграв за Баварію дев'ять матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.