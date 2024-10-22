Німеччина

Обидва фахівці замінятимуть звільненого Петера Зайдлера.

Бохум на своєму офіційному сайті оголосив про відставку головного тренера Петера Зайдлера.

Сторони вирішили розірвати контракт після провального старту нового сезону в німецькій Бундеслізі.

Тимчасово виконуючим обов'язки головного тренера будуть одразу два спеціалісти — Маркус Фельдгоф та Мурат Урал, які раніше працювали у тренерському штабі 62-річного німця.

Додамо, що Зайдер очолив Бохум минулого літа і провів з командою вісім матчів — одна нічия та сім поразок із різницею м'ячів 7:18.

Після семи турів Бохум набрав одне очко і посідає останнє місце у Бундеслізі.