Німеччина

Нічийний результат на Мева Арені.

У рамках восьмого туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія вирушила у гості до Майнца.

У першому таймі команди голів не забивали, а вже після перерви господарі поля повели в рахунку на 55-ій хвилині завдяки автоголу Штефана Лайнера.

Однак раділи гравці Майнца недовго, оскільки вже за дві хвилини Тім Кляйндінст повернув паритет на табло та у підсумку встановив результат цього протистояння — 1:1.

Майнц — Боруссія Менхенгладбах 1:1

Голи: Лайнер (аг), 55 - Кляйндінст, 57

Майнц: Центнер — Кор, Єнц, Ляйтш — Касі (Відмер, 88), Сано, Амірі, Мвене — Небель, Сон (Сок Хон, 84) — Буркгардт (Зіб, 20)

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Лайнер, Ітакура, Фрідріх, Скаллі — Райтц (Чванчара, 72), Вайгль — Онора (К'яродія, 90), Плеа (Штогер, 58), Хак (Зандер, 72) — Кляйндінст

Попередження: Касі, Ляйтш, Амірі — Скаллі, Зандер