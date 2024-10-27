У рамках восьмого туру німецької Бундесліги Бохум приймав Баварію. 

Гості розгромили господарів, відправивши в їхні ворота п'ять голів. 

Бохум — Баварія 0:5
Голи: Олісе, 16, Мусіала, 26, Кейн, 58, Сане, 65, Коман, 71

Бохум: Древес — Медич, Ордец, Ерман (Дашнер, 61) — Пасслак (Гамбоа, 46), Машович, Сіссоко (Панневіг, 84), Лосіла, Віттек — де Віт (Мійосі, 72) — Брошинські (Хофманн, 72)

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Мін Дже (Даєр, 78), Девіс — Кімміх, Палінья (Горецка, 61) — Олісе (Сане, 61), Мусіала (Мюллер, 61), Коман — Кейн (Тель, 69)

Попередження: Пасслак — Мусіала. 