Німеччина

Відомий тренер прокоментував своє призначення на нову посаду.

Німецький головний тренер Юрген Клопп залишив посаду на чолі англійського Ліверпуля минулого літа, після чого кілька місяців провів без роботи в "творчій відпустці".

Однак уже з першого дня 2025 року відомий фахівець обійматиме геть нову для нього посаду в футбольному підрозділі Ред Булл.

Своє рішення екснаставник прокоментував у останньому випуску подкасту колишнього німецького півзахисника Тоні Крооса The Underrated One.

"Треба чітко зазначити, що я ніколи не стежив за історією Ред Булл так прискіпливо і критично.

Я, звичайно, не хотів зачіпати чиїсь інтереси. І я особисто люблю всі свої колишні клуби. Але я не знаю, що саме я мав би зробити, щоб усі були щасливі.

Завжди було зрозуміло, ну, мені, у будь-якому випадку, було зрозуміло, що я не збираюсь сидіти склавши руки. Саме тоді й з'явилась ця історія з Ред Булл. Тож для мене це була видатна можливість, чесно кажучи", — заявив німецький фахівець.

Нагадаємо, що зарплатня Клоппа на новій посаді складатиме 10-12 млн євро на рік.