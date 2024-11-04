Німеччина

Аутсайдер Бундесліги отримав нового керманича.

Бохум оголосив про призначення Дітера Геккінга новим головним тренером команди. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Контракт із 60-річним фахівцем розрахований до кінця поточного сезону. Він змінив звільненого в жовтні Петера Зайдлера.

Раніше Дітер Геккінг тренував Вольфсбург, Боруссію Менхенгладбах та інші німецькі клуби. Його останнім місцем роботи був Нюрнберг, який він залишив у 2023 році.

Наразі Бохум йде на останньому місці в німецькій Бундеслізі, набравши одне очко в дев'яти матчах.