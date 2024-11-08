Мюнхенський клуб заплатить за 18-річного Баджунга Дарбо один мільйон доларів США.
Баджунг Дарбо, Getty Images
08 листопада 2024, 22:54
Баварія Мюнхен у зимове трансферне вікно оформить трансфер на перспективу, оскільки "червоні" домовилися про підписання молодого вінгера ФК Лос-Анджелес Баджунга Дарбо.
18-річний американець гамбійського походження перейде до Баварії у січні 2025 року.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, сума трансферу складе 1 мільйонів доларів США.
Зазначимо, що Дарбо за першу команду Лос-Анджелеса наразі не дебютував, а до цього виступав за його дубль (15 матчів) та дубль Філадельфії.
Також Баджунг має в своєму активі два матчі за збірну США U-17.