Німеччина

Черга топ-клубів за шведом збільшилася.

Мюнхенська Баварія зробила запит щодо трансферу нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "ротен" збирають інформацію про 26-річного шведа, але поки що не розпочинали переговори з "левами".

Повідомляється, що за останні тижні майже всі європейські топ-клуби зробили запити щодо Дьокереша на тлі його вдалої гри у поточній кампанії.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн. євро.

Цього сезону Віктор Дьокереш відіграв за Спортінг 17 матчів, забив 23 голи та віддав 4 результативні передачі.