Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Аугсбург - Гоффенгайм, Getty Images
10 листопада 2024, 18:30
У рамках десятого туру німецької Бундесліги Аугсбург приймав Гоффенгайм.
Команди не відкрили рахунків голів і поєдинок завершився нічиєю — 0:0.
Аугсбург — Гоффенгайм 0:0
Аугсбург: Лабрович — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф, Якич, Яннуліс (Педерсен, 90) — Оньєка, Маєр (Комур, 66) — Клод-Моріс (Муньє, 75), Тіц (Ессенде, 66)
Гоффенгайм: Бауманн — Чавес, Штах (Дрекслер, 78), Акпогума — Кадержабек (Жандре, 78), Грілліч, Тохумку (Гложек, 60), Юрасек — Бішоф — Крамарич, Бюльтер (Табакович, 60)
Попередження: Яннуліс, Клод-Моріс — Кадержабек, Бюльтер, Акпогума.