Зимовий трансфер 28-річного футболіста виключений.
Лерой Сане, Getty Images
11 листопада 2024, 20:58
Майбутнє вінгера Лероя Сане залишається обговорюваним, адже чинний контракт гравця з Баварією розрахований до кінця сезону.
Як повідомляє в соціальних мережах журналіст німецького Sky Флоріан Плеттенберг, Сане і Баварія оптимістично налаштовані в питанні нового трудового договору. Але угоди поки що немає. Щоб підписати новий контракт, Сане доведеться знизити заробітну плату приблизно на 2-4 мільйони євро на рік.
За чинним трудовим договором Сане в ідеальний сезон може заробити до 20 мільйонів євро "брудними".
Зазначається, що зимовий трансфер 28-річного Лероя Сане виключений, адже гравець вірний Баварії.