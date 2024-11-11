Німеччина

Зимовий трансфер 28-річного футболіста виключений.

Майбутнє вінгера Лероя Сане залишається обговорюваним, адже чинний контракт гравця з Баварією розрахований до кінця сезону.

Як повідомляє в соціальних мережах журналіст німецького Sky Флоріан Плеттенберг, Сане і Баварія оптимістично налаштовані в питанні нового трудового договору. Але угоди поки що немає. Щоб підписати новий контракт, Сане доведеться знизити заробітну плату приблизно на 2-4 мільйони євро на рік.

За чинним трудовим договором Сане в ідеальний сезон може заробити до 20 мільйонів євро "брудними".

Зазначається, що зимовий трансфер 28-річного Лероя Сане виключений, адже гравець вірний Баварії.