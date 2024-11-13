Німеччина

Порада від колеги за голкіперським цехом.

Легендарний воротар мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Олівер Кан у своєму останньому інтерв’ю висловився з приводу свого не менш зіркового 38-річного колеги Мануеля Ноєра, чия кар’єра поступово наближається до логічного завершення.

"Після того, як ти йдеш зі збірної, ти падаєш у яму і запитуєш себе: "Якою є моя мета зараз, чого я ще можу досягти?".

Тому я не здивований, що Мануель не в кожній грі цього сезону демонструє той футбол, до якої ми звикли. Він усе ще здатен демонструвати свій рівень світового класу. Але робити це стабільно — це завжди великий виклик. Він має визначити для себе чітку мету

Коли я пішов зі збірної у 2006 році, я чітко визначив — для Баварії, але також і для себе: ще два роки, і все закінчиться. Це допомогло і мені, і клубу. Усі розуміли, що відбувається. І це також було стимулом для мене.

Я зміг почерпнути мотивацію з цього чітко визначеного фіналу. До того моменту я дуже хотів виграти і піти на високому і гідному рівні. Ніхто не хоче, щоб його освистали зі стадіону наприкінці кар'єри", — заявив колишній німецький футболіст.

У цьому сезоні Ноєр провів 15 матчів, пропустив 12 голів та дев’ять разів відіграв "на нуль".