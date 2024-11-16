Контракт німця спливає влітку 2025 року.
Йонатан Та, Getty Images
16 листопада 2024, 18:35
Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та цілком ймовірно може змінити клубну прописку найближчим часом, оскільки його контракт із "фармацевтами" спливає влітку 2025 року.
Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 28-річний німець вирішив не продовжувати поточну угоду з Леверкузеном, маючи на горизонті варіанти з продовженням кар'єри в мюнхенській Баварія та каталонській Барселоні.
Зазначається, що з великою ймовірністю Та обере саме один із цих клубів в якості своєї наступної зупинки в кар'єрі футболіста.
У поточному сезоні Йонатан Та провів за Баєр 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.