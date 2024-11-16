Німеччина

Контракт німця спливає влітку 2025 року.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Йонатан Та цілком ймовірно може змінити клубну прописку найближчим часом, оскільки його контракт із "фармацевтами" спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, 28-річний німець вирішив не продовжувати поточну угоду з Леверкузеном, маючи на горизонті варіанти з продовженням кар'єри в мюнхенській Баварія та каталонській Барселоні.

Зазначається, що з великою ймовірністю Та обере саме один із цих клубів в якості своєї наступної зупинки в кар'єрі футболіста.

У поточному сезоні Йонатан Та провів за Баєр 17 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.