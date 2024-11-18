Німеччина

Досвідчений керманич розповів історію з Євро-2020.

Німецький тренер Йоахім Лев мав найбільш тривалий досвід роботи з колективами на посаді головного тренера збірної Німеччини з 2006 по 2021 рік.

Досвідчений 64-річний фахівець має багато цікавих історій за цей час, і одна з них стосувалась однієї з головних зірок нинішнього складу "Бундестім", півзахисника Джамала Мусіали, коли той станом на 2020 рік ще навіть не встиг визначитись із футбольним громадянством.

"Я ніколи й ні для кого не робив виключень за всю свою тренерську діяльність на посаді головного тренера збірної Німеччини.

Але одного разу я взяв на себе відповідальність і дав обіцянку Мусіалі, коли той ще не був навіть постійним гравцем основного складу Баварії, що він поїде з нами на чемпіонат Європи-2020.

Це було заради того, аби він обрав саме Німеччину", — заявив німецький фахівець.

Мусіала з тих пір провів за Німеччину 37 матчів, забив сім голів та віддав вісім гольових передач.