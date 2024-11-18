Німеччина

Українець добре зарекомендував себе в Дюссельдорфі.

Фортуна Дюссельдорф продовжила контракт з 17-річним українським півзахисником Максимом Ленем. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Зазначається, що нова трудова угода підписана до 30 червня 2026 року. Юний українець виступатиме за Фортуну U-23.

"Максим досяг значного прогресу, про що свідчать останні виклики до юніорських збірних. Як технічно сильний півзахисник, він особливо характеризується своєю роботою з м'ячем та ігровим інтелектом.

Продовження контракту для команди U-23 є логічним наслідком його виступів, і ми віримо, що він одразу закріпиться на більш старшому рівні", – заявив спортивний директор Фортуни Штефан Фольмергаузен.

Цього сезону у юніорському чемпіонаті Німеччини Максим Лень відіграв десять матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що у сезоні-2012/13 за Фортуну Дюссельдорф виступав інший українець — Андрій Воронін.