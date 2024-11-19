Німеччина

Мова йде про молодшого брата Джуда, Джоба, який виступає за Сандерленд.

Боруссія Дортмунд розглядає підписання атакуючого півзахисника Джоба Беллінгема, який виступає у Чемпіоншипі за Сандерленд та є молодшим братом зіркового хавбека мадридського Реала Джуда Беллінгема, який раніше виступав за "джемелів".

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво Дортмунда знаходиться на постійному та тісному контакті з родиною 19-річного англійця, активно стежачи за його прогресом.

Зазначається, що наразі клуб німецької Бундесліги не бачить причин поспішати з підписанням Беллінгема-молодшого, оскільки він має довгостроковий контракт із Сандерлендом та трансферну вартість в 25 мільйонів євро, проте "джмелі" серйозно розглядають його на майбутнє.

У цьому сезоні Джоб провів у Чемпіоншипі 13 матчів, у яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.