Німеччина

Форвард Баварії прокоментував останні події в своєму житті.

Німецький нападник мюнхенської Баварії Лерой Сане вперше в цьому розіграші Ліги націй УЄФА потрапив до заявки національної команди й провів загалом 112 хвилин у матчах проти Боснії і Герцеговини (1:1) та Угорщини (7:0), відзначившись забитим м’ячем у останньому випадку.

За час перебування в таборі збірної 28-річний виконавець знайшов час на велике інтерв’ю й розповів, зокрема, про своє клубне майбутнє, адже його контракт із Баварією завершується вже наступного літа.

"Я впевнений у собі, у своєму оточенні та у своєму клубі. Ми ведемо прозорі та спокійні переговори. Я хочу знову регулярно грати і насолоджуватись часом, проведеним на полі.

Наразі ми граємо дуже добре, атмосфера в команді чудова. Я хочу бути на борту цього поїзда і робити свій внесок у загальний успіх.

Я відчуваю себе дуже комфортно. Переговори з Венсаном Компані, Максом Еберлом і Крістофом Фройндом дуже хороші і довірливі. Наразі я зосереджений лише на Баварії. Усе інше ми побачимо найближчими тижнями та місяцями.

Із Компані ми добре знаємо один одного. Під керівництвом Вінні ми граємо в привабливий атакувальний футбол. Ми отримуємо задоволення на полі під його керівництвом — це важливо для мене і, звичайно, це зіграло свою роль у моєму рішенні.

Ідеться про загальну пропозицію Баварії, а не про окремі фактори. Я відчуваю себе комфортно в клубі і в роздягальні. Для мене важливо те, що я є важливою частиною планування Баварії, і я хотів би підтвердити цю роль.

Узагалі, тренер і філософія гри дуже важливі для мене. Я приділяю цьому багато уваги, тому що завжди хочу розвивати свою гру. Ці два фактори у Баварії дуже добре поєднуються.

Зарплата? Ця тема зараз взагалі не існує у мене в голові. І для мене зарплата ніколи не була головним пріоритетом. Чесно кажучи, я не думав про це ні секунди.

Як я вже казав, йдеться про все в комплексі. Яка моя позиція? Як мене бачить клуб? Яка філософія нашої гри? Чи можемо ми разом досягти чогось великого, наприклад, виграти Лігу чемпіонів? Це ті речі, які є важливими для мене.

Ми відчуваємо себе дуже комфортно, почуваємось у Мюнхені як удома і насолоджуємося ним. Це також дуже важливий фактор.

Так, я досі люблю АПЛ і все ще слідкую за деякими матчами по телевізору. Але найбільше мене приваблює клуб, де я можу показати свою найкращу гру, розвиватись і вигравати титули. У мене все це вже є в Баварії. Саме тут я бачу свій найбільший виклик і цілі.

Я точно не збираюсь підписувати контракт з іншим клубом 1 або 2 січня. Мені не потрібно приймати швидке рішення. До зими я хочу увійти в максимальний ритм і здобути якомога більше перемог із Баварією. Як я вже сказав, я довіряю собі і своєму оточенню.

Мусіала? Я відчуваю себе абсолютно комфортно з Джамалом, як на полі, так і поза ним, нам весело разом. Він не тільки дуже хороший гравець, але й став справжнім другом.

Я дуже добре уявляю, як ми поїдемо з Джамалом у відпустку після того, як дограємо цей сезон. Ми більше, аніж просто "друзі-футболісти", набагато більше, аніж просто звичайні товариші по команді. Я сподіваюсь, що ми продовжимо грати разом ще довго. Але навіть якщо це буде не так, ми все одно залишимось друзями.

Виграти Лігу чемпіонів у Баварії? У нас хороший командний дух. У нас також є дуже талановиті, чудові футболісти з великим потенціалом. Це траплялось багато разів раніше, але зараз мотивація ще більша: адже фінал Ліги чемпіонів відбувається на нашому стадіоні. Якщо ми складемо всі шматочки пазлу разом у Баварії, ми зможемо виграти великий трофей.

Вірц? Фло — чудовий гравець, але я не знаю його майбутніх планів. Мені пощастило грати з Фло в національній збірній. Коли я вперше побачив його в національній команді, то подумав: "Оце так!". Він дуже рано продемонстрував надзвичайну якість.

Чемпіонат світу? У нас є будинок у Лос-Анджелесі, тож можна сказати, що це буде для мене частково домашній турнір. Моя дружина Кендіс — американка, ми часто їздимо туди у відпустку, мені подобається атмосфера Лос-Анджелеса, я можу спокійно перейти вулицю або піти на вечерю з родиною, і мені ніхто не заважатиме.

Люблю робити селфі та роздавати автографи, але якщо тебе ніхто не впізнає, це теж приємно. І, звичайно, моя мета — зіграти ключову роль на чемпіонаті світу. Через травму я не зміг зробити це на Євро, як планував. Це має змінитись у 2026 році", — заявив німецький виконавець.

На рахунку Сане три голи в 11 матчах цього сезону на клубному рівні.