Німеччина

Македонський хавбек розглядає зміну клубної прописки.

Атакуючий півзахисник Лейпцига Еліф Ельмас розглядає варіант із тим, щоб змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 25-річний гравець збірної Північної Македонії невдоволений кількістю ігрового часу у таборі "биків", тому може залишити клуб.

Контракт Еліфа Ельмаса з РБ Лейпциг спливає влітку 2028 року.

У цьому сезоні македонський хавбек зіграв за німецький клуб всього 89 хвилин у шести матчах.