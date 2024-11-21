Македонський хавбек розглядає зміну клубної прописки.
Еліф Ельмас, Getty Images
21 листопада 2024, 17:39
Атакуючий півзахисник Лейпцига Еліф Ельмас розглядає варіант із тим, щоб змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 25-річний гравець збірної Північної Македонії невдоволений кількістю ігрового часу у таборі "биків", тому може залишити клуб.
Контракт Еліфа Ельмаса з РБ Лейпциг спливає влітку 2028 року.
У цьому сезоні македонський хавбек зіграв за німецький клуб всього 89 хвилин у шести матчах.