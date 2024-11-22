Німеччина

Погані новини для вболівальників "швабів".

Нападник Штутгарта Деніз Ундав не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

28-річний німець травмувався на тренуванні "швабів" і після медичного обстеження стало відомо, що у нього розтяг м'язів.

Точні терміни відновлення невідомі, але передбачається, що він пропустить кілька тижнів.

Цього сезону Ундав провів 16 матчів, у яких забив сім голів та віддав один асист.

Після десяти турів Штутгарт набрав 13 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці Бундесліги. Свій найближчий матч "шваби" проведуть проти Бохума — гра пройде завтра, 23 листопада, о 16:30 за Києвом.