Німеччина

"Ротен" працюють над трансфером німецького діаманта.

Мюнхенська Баварія готова заплатити понад 100 млн. євро за трансфер 21-річного атакувального півзахисника леверкузенського Баєра Флоріана Вірца. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, спортивний директор мюнхенського клубу вже почав переговори з родиною німецького футболіста. Підкреслюється, що конкуренцію Баварії в боротьбі за Вірца складуть мадридський Реал та Манчестер Сіті.

Чинний контракт гравця з "фармацевтами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 130 млн. євро.

Цього сезону Флоріан Вірц відіграв за Баєр 17 матчів, забив сім голів та віддав дві результативні передачі.