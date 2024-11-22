Німеччина

Мюнхенці перемогли з впевненим рахунком.

В рамках поєдинку 11 туру Бундесліги Баварія приймала на своєму полі Аугсбург. Гості почали матч в низькому блоці та зовсім не збирались ризикувати. Команда Венсана Компані майже всім складом прописалась на чужій половині поля, але їй не часто вдавалось дійсно загострювати ігрову ситуацію.

Перші моменти почали виникати ближче до середини тайму, коли Кінгслі Коман відправив м'яч з середньої відстані обвідним ударом в дальній кут, але Лабрович був на місці. Трохи згодом Кейн легко прибрав Оньєку на русі та пробив з лівої ноги, але голкіпер знов врятував Аугсбург. А ще трохи пізніше Мусіала пройшов двох супротивників та пробив в правий нижній кут — Лабрович був на висоті.

Якщо думаєте, що це все, то ні — Баварія продовжувала нагнітати ситуацію біля чужих воріт. Мусіала класно розвернувся в чужому штрафному та потужно пробив, але Лабрович знов продемонстрував свою реакцію та врятував гостей. Наприкінці тайму свій шанс мав Горецка — Леон отримав м'яч на лінії штрафного, не зустрів спротиву та потужно пробив, але Лабрович перевів м'яч на кутовий.

Команди пішли відпочивати за рахунку 0:0, а в другому таймі долю гри вирішили помилки гравців Аугсбурга. Спочатку Педерсен зіграв рукою після подачі супротивника з кутового, а Гаррі Кейн впевнено реалізував удар з позначки. Тренери намагались змінити хід гри завдяки замінам, але це лише збивало темп гри.

Вже під завісу матча господарі заробили ще один одинадцятиметровий удар — Кейн був збити перед воротам після прострілу з флангу. Сам Гаррі знов впевнено забив з пенальті. Здавалось, що гра так і завершиться, але вже в компенсований час Горецка шикарним пасом знайшов Кейна, той обробив м'яч першим дотиком, а після цього головою послав м'яч у ворота. 3:0.

Баварія — Аугсбург 3:0

Голи: Кейн, 63 (пен), 90+2 (пен), 90+5

Баварія: Ноєр — Геррейру (Лаймер, 77), Упамекано, Кім Мін Дже, Девіс — Кімміх, Горецка — Олісе (Сане, 76), Мусіала (Мюллер, 88), Коман (Гнабрі, 76) — Кейн

Аугсбург: Лабрович — Матсіма, Гоувелееув, Шлоттербек — Вольф (Кудоссу, 78), Оньєка, Яннуліс (Педерсен, 38) — Маєр (Комур, 68), Реджбечай — Клод-Моріс (Варгас, 79), Тіц (Ессенде, 69)

Попередження: Шлоттербек

Вилучення: Шлоттербек, 90+1