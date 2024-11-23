Німеччина

Англієць забив свій 50-й гол у 43-му матчі в чемпіонаті Німеччини.

Центральний нападник Баварії Гаррі Кейн відзначився ювілейним, 50-м голом у Бундеслізі.

В 11-му турі чемпіонату Німеччини хет-трик (7-й у турнірі) 31-річного англійця допоміг мюнхенцям розібратися вдома з Аугсбургом.

За даними OptaFranz, з усіх гравців, які досягли позначки в 50 голів у Бундеслізі, саме Кейну для цього знадобилося найменше матчів (43).

Зазначимо, що завдяки трьом результативним ударам у поєдинку з Аугсбургом Гаррі вийшов на першу сходинку списку найкращих бомбардирів поточної кампанії турніру.