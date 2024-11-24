Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гольштайн Кіль - Майнц, Getty Images
24 листопада 2024, 18:36
У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги Майнц вирушив на виїзд до Гольштайна Кіля.
Гості без проблем здолали господарів, відправивши в їхні ворота три голи.
Гольштайн Кіль — Майнц 0:3
Голи: Амірі, 11, Буркардт, 36 (пен), Сон, 53
Гольштайн Кіль: Вайнер — Івежич, Еррас, Гешвілл (Шульц, 72) — Холтбі (Піхлер, 46) — Беккер, Скрібскі (Яворчек, 76), Ремберг, Пухач (Гігович, 33) — Харрес, Матіно (Порат, 33)
Майнц: Центнер — да Кошта, Белль, Кор (Ферачніг, 90) — Касі (Відмер, 80), Сано, Амірі, Мвене (Ганче-Ольсен, 90) — Небель, Сон (Сок Хон, 69) — Буркардт (Зіб, 80)
Попередження: Еррас.