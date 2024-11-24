Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Менхенгладбах - Санкт-Паулі, Getty Images
24 листопада 2024, 20:29
У рамках одинадцятого туру німецької Бундесліги Боруссія М приймала Санкт-Паулі.
Господарі обіграли гостей, відправивши в їхні ворота два голи.
Боруссія Менхенгладбах — Санкт-Паулі 2:0
Голи: Плеа, 13, Кляйндінст, 44
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі (Лайнер, 21), Фрідріх, Ітакура, Ульріх (К'яродія, 67) — Райтц (Зандер, 90), Вайгль — Онора, Плеа (Штогер, 66), Хак (Нойгаус, 66) — Кляйндінст
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет — Саліакас, Ірвін, Буахалфа (Сінані, 83), Треу — Гілавогі (Альберс, 90), Еггештайн (Альстранд, 68), Афолаян
Попередження: Ульріх.