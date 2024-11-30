Німеччина

Дортмундці серйозно налаштовані.

Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін поспілкувався з журналістами напередодні матчу з мюнхенською Баварією в рамках 12-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".

"Це найбільша гра в Німеччині. Коли я був у Туреччині, це завжди була гра, на яку всі звертали увагу. Тепер брати участь у цьому матчі в цій ролі — велика честь. У мене був хороший, але так само і деякий поганий досвід матчів проти Баварії.

Компані? Результати ладяться, так само як і стиль гри, в якому вони грають. Він швидко справив величезний вплив на команду. В Андерлехті та Бернлі він робив хорошу роботу, її він продовжує і у Баварії.