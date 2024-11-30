Дортмундці серйозно налаштовані.
Шахін, getty images
30 листопада 2024, 12:16
Головний тренер дортмундської Боруссії Нурі Шахін поспілкувався з журналістами напередодні матчу з мюнхенською Баварією в рамках 12-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "джмелів".
"Це найбільша гра в Німеччині. Коли я був у Туреччині, це завжди була гра, на яку всі звертали увагу. Тепер брати участь у цьому матчі в цій ролі — велика честь. У мене був хороший, але так само і деякий поганий досвід матчів проти Баварії.
Компані? Результати ладяться, так само як і стиль гри, в якому вони грають. Він швидко справив величезний вплив на команду. В Андерлехті та Бернлі він робив хорошу роботу, її він продовжує і у Баварії.
Вони дуже високо обороняються, це автоматично дає вільні зони. Але біля їхніх воріт створюється небагато моментів. Втім ми хочемо скористатися простором. Це факт, що вони вже протягом кількох ігор не пропускають голи. Однак ми граємо вдома та хочемо перемогти", — сказав Шахін.
Матч між Боруссією Д та Баварією відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.