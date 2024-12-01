Невтішна статистика для дортмундського клубу.
Боруссія Д - Баварія, getty images
01 грудня 2024, 10:11
В рамках 12-го туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія зіграла унічию з мюнхенською Баварією (1:1) в Der Klassiker.
Таким чином, "рекордмайстер" лише раз поступився "джмелям" за останні чотири роки.
Починаючи з листопада 2019 року команди зустрічалися в різних турнірах 13 разів. Мюнхенці здобули за цей час десять перемог та двічі зіграли внічию. Єдина поразка — 30 березня 2024 року із рахунком 0:2.