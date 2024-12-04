Німеччина

Керманич Баєра прокоментував кубкову перемогу над Баварією.

Леверкузенський Баєр напередодні обіграв мюнхенську Баварію на полі суперників у рамках стадії 1/8 фіналу Кубку Німеччини.

Баварія — Баєр Леверкузен 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Німеччини

Після завершення гри головний тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже пишаюсь командою. Іноді не має значення, як ти перемагаєш, головне, що ти в принципі перемагаєш.

Ми бачили всі ігри Баварії — вони зазвичай знищують своїх суперників. На цьому полі непросто вижити. Нашим гравцям було важко, вони віддали всі сили.

Це був уже важливий вечір для нас. Виграти сьогодні тут, у Баварії, яка дуже сильна в цьому сезоні, — це щось особливе. Звичайно, нам довелось помучитись, але ми досягли своєї мети, і це чудово! Зрештою, ми дуже щасливі", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч леверкузенський Баєр проведе вдома проти Санкт-Паулі.