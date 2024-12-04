Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 3 грудня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини мюнхенська Баварії на власному полі поступилась леверкузенському Баєру (0:1).

Долю цього протистояння визначило раннє вилучення голкіпера в складі господарів, після чого команда Венсана Компані не мала можливості нав’язати власний футбол суперникам, і посеред другого тайму пропустила вирішальний м’яч.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Баєр Леверкузен у рамках 1/8 фіналу Кубка Німеччини:

Баварія — Баєр Леверкузен 0:1

Гол: Телла, 69

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 73), Упамекано, Кім (Тель, 84), Девіс — Кімміх, Горецка (Павлович, 73) — Олісе, Мусіала, Коман (Гнабрі, 73) — Сане (Перец, 19)

Баєр Леверкузен: Коварж — Мукіеле (Артур, 61), Та, Тапсоба, Інкап'є — Андріх (Шик, 46, Телла, 61) — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц

Попередження: Упамекано, Горецка — Тапсоба, Вірц, Коварж

Вилучення: Ноєр, 17.