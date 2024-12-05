Німеччина

Аугсбург став останнім учасником наступного раунду турніру.

РБ Лейпциг та Аугсбург перемогами над франкфуртським Айнтрахтом і Карлсруе закрили програму 1/8 фіналу Кубка Німеччини-2024/25.

Розгромною звитягою команду Розе забезпечили, зокрема, дубль Лої Опенда та три асисти Антоніо Нуса.

РБ Лейпциг — Айнтрахт (Франкфурт) 3:0

Голи: Шешко, 31, Опенда, 50, 58

Підопічні Торупа до наступного раунду вийшли за підсумками серії пенальті, якої дісталися завдяки пізньому голу в додатковий час.

Карлсруе — Аугсбург* 2:2 (4:5 — серія пен.)

Голи: Шльойзенер, 54, Ваніцек, 111 — Ессенде, 40, Варгас, 120+3

На 37-й хвилині Ваніцек не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Вісімка чвертьфіналістів виглядає наступним чином: Штутгарт, Армінія, Вердер, Баєр (чинний переможець), Кельн, Вольфсбург, РБ Лейпциг, Аугсбург.

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2024/25 має відбутися в неділю, 8 грудня, тоді як 2-матчеві протистояння заплановано на лютий (4-5 і 25-26) 2025 року.