Команди на двох забили 7 голів.
Вольфсбург - Майнц, Getty Images
08 грудня 2024, 18:57
У рамках 13-го туру німецької Бундесліги Вольфсбург приймав Майнц.
Команди на двох забили сім голів, але переможцем вийшли "вовки", які забили вирішальний гол на 94-й хвилині гри.
Вольфсбург - Майнц 4:3
Голи: Амура, 20, Томаш, 58, Вінн, 84, 90+4 - Небель, 12, 66, Буркардт, 39
Вольфсбург: Грабара — Фішер (Камінські, 81), Вавро, Кулєракіс, Меле — Баку, Дардаї (Герхардт, 69), Арнольд, Віммер (Вінн, 46) — Амура (Нмеча, 69), Томаш (Беренс, 81)
Майнц: Центнер — да Кошта (Ганче-Ольсен, 5), Белль, Кор — Касі (Відмер, 85), Сано, Амірі, Мвене — Небель (Сок Хон, 85), Сон — Буркардт
Попередження: Баку, Арнольд, Томаш — Амірі, Сон, Кор, Ляйтш.