Німеччина

Ймовірно, досвідчений голкіпер більше не зіграє в 2024 році.

У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з мюнхенськую Баварією.

Головний тренер мюнхенців Мануель Ноєр напередодні цього протистояння повідомив про те, що основний голкіпер його команди Мануель Ноєр отримав травму, через що ризикує більше не зіграти в 2024 році.

"Ймовірно, Ноєр більше не зіграє цього року. Ми очікуємо, що він повернеться в січні", — цитує слова Мануеля Ноєра журналіст Фабріціо Романо.

Матч Шахтар — Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня. Старт поєдинку заплановано о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.