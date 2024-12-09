Ймовірно, досвідчений голкіпер більше не зіграє в 2024 році.
Мануель Ноєр, Getty Images
09 грудня 2024, 21:59
У рамках шостого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар зустрінеться з мюнхенськую Баварією.
Головний тренер мюнхенців Мануель Ноєр напередодні цього протистояння повідомив про те, що основний голкіпер його команди Мануель Ноєр отримав травму, через що ризикує більше не зіграти в 2024 році.
"Ймовірно, Ноєр більше не зіграє цього року. Ми очікуємо, що він повернеться в січні", — цитує слова Мануеля Ноєра журналіст Фабріціо Романо.
Матч Шахтар — Баварія відбудеться у вівторок, 10 грудня. Старт поєдинку заплановано о 22:00 за київським часом. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.