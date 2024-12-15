Німеччина

Втрата для команди Шахіна.

Центральний захисник дортмундської Боруссії Ніко Шлоттербек отримав пошкодження в матчі 6-го туру загального етапу Ліги чемпіонів з Барселоною (2:3). Про це повідомляє офіційний сайт "джмелів".

У 25-річного німця діагностували травму звʼязок щиколотки. Він може більше не зіграти в грудні.

Травма Шлоттербека, яка з великою ймовірністю призведе до досить тривалої відсутності гравця, ще сильніше вдаряє і без цього по надто поріділому центру захисту Боруссії. Адже тепер вже цілих три основних центральних захисники відсутні через травми в команді Нурі Шахіна. Ще в попередньому матчі проти Боруссії Менхенгладбах на кілька місяців вибув із ладу Ніклас Зюле. Раніше травмувався Вальдемар Антон.

До кінця року у "джмелів" залишилося дві гри – проти Гоффенгайма та Вольфсбурга у німецькій Бундеслізі.