Венсан Комані знову не зможе розраховувати на французького фулбека.
Саша Бої, ФК Баварія
17 грудня 2024, 17:27
Правий захисник мюнхенської Баварії Саша Бої знову отримав травму, через яку він вибув на невизначений термін.
Як повідомляє пресслужба "червоних", 24-річний француз отримав пошкодження зв'язок лівої щиколотки під час тренування, через що тренерський штаб Венсана Компані знову не зможе на нього розраховувати.
Нагадаємо, тільки в середині листопада Бої відновився від розриву меніска, через який він пропустив два місяці.
Нагадаємо, Саша Бої перейшов до Баварії взимку 2024 року з Галатасараю за 30 мільйонів євро. З того моменту він зіграв за мюнхенців 431 хвилину у 10 матчах, в яких він віддав два асисти.