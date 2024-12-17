Німеччина

Венсан Комані знову не зможе розраховувати на французького фулбека.

Правий захисник мюнхенської Баварії Саша Бої знову отримав травму, через яку він вибув на невизначений термін.

Як повідомляє пресслужба "червоних", 24-річний француз отримав пошкодження зв'язок лівої щиколотки під час тренування, через що тренерський штаб Венсана Компані знову не зможе на нього розраховувати.

Нагадаємо, тільки в середині листопада Бої відновився від розриву меніска, через який він пропустив два місяці.

Нагадаємо, Саша Бої перейшов до Баварії взимку 2024 року з Галатасараю за 30 мільйонів євро. З того моменту він зіграв за мюнхенців 431 хвилину у 10 матчах, в яких він віддав два асисти.