Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 20 грудня 2024 року.
Баварія — РБ Лейпциг, getty images
21 грудня 2024, 00:36
У рамках 15 туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула розгромну перемогу над РБ Лейпциг із рахунком 5:1.
У стартовому відрізку цього протистояння команди обмінялися швидкими забитими голами, проте у підсумку підопічні Венсана Компані конвертували свою перевагу за грою у помітну перевагу за рахунком.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — РБ Лейпциг у рамках 15-го туру німецької Бундесліги-2024/25:
Баварія — РБ Лейпциг 5:1
Голи: Мусіала, 1, Лаймер, 25, Кімміх, 36, Сане, 75, Девіс, 78 — Шешко, 2
Баварія: Перец — Лаймер (Павлович, 68), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 83), Девіс (Геррейру, 82) — Кімміх, Горецка — Олісе (Тель, 83), Мусіала, Сане — Кейн (Мюллер, 86).
РБ Лейпциг: Гулачі — Зайвальд, Орбан, Гертрейда (Клостерманн, 82) — Генріхс, Шлагер (Кампль, 74), Нуса — Баумгартнер, Вермерен (Раум, 82) — Опенда, Шешко (Сілва, 74).
Попередження: Упамекано, Олісе, Кейн, Лаймер — Шлагер, Генріхс