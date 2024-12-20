Німеччина

Команда Венсана Компані закріпилась на вершині турнірної таблиці перед Різдвом.

Попередній сезон під орудою Томаса Тухеля для мюнхенської Баварії супроводжувався повною втратою контролю над ситуацією на внутрішній арені, тож коли Венсан Компані очолив клуб перед початком нової кампанії в нього було, над чим попрацювати. І якщо від Кубка Німеччини "Рекордмайстер" уже традиційно "відмовився" невдачею на ранній стадії, то в Бундеслізі справи команди йшли значно краще.

Баварія перед початком п’ятнадцятого туру очолювала турнірну таблицю, але перевага всього в чотири залікові бали над чинним чемпіоном, леверкузенським Баєром, не залишала мюнхенців у спокої. Як наслідок, домашня гра на початку заключного для Німеччини футбольного вікенду 2024 року проти РБ Лейпциг набувала для "Червоної машини" додаткового стратегічного значення. Як і для "Червоних биків", які могли поставити під сумнів своє місце в зоні Ліги чемпіонів УЄФА в разі невдачі.

На Альянц Арені останніми роками утворилась традиція неначе в театрі — якщо спізнився на другий дзвоник, то все проґавив. А цього разу та й поготів — ті глядачі, які забарились на гру, пропустили одразу два м’ячі, бо лише за дві стартові хвилини протистояння рахунок змінювався двічі зусиллями обох команд. Фактично, усі розіграли свої козирі — Баварія ввімкнула пресинг на початку, і Мусіала збив із передачі Олісе, а потім РБ Лейпциг піймав суперників на контратаці, і з пасу Опенда відзначився Шешко.

Проте проблема полягала в тому, що тактика господарів працювала й надалі, а от що ще цікавого підготував нам колектив Марко Розе, цього так і не вдалось побачити, бо й приводів не було — команда Компані домінувала на полі й відзначилась удруге вже посеред першого тайму, коли простріл Олісе завершив Лаймер.

Було помітно, що "Червоні бики" втратили контроль над ситуацією й не можуть вирватись із прірви, яку їм продовжують поглиблювати суперники затяжними атаками. Постріл Кімміха здалеку з правого флангу на 36 хвилині під ближню стійку зняв багато питань у цій зустрічі, хоча за рахунок того самого швидкого голу Шешка все одно зберігалась надія, що Лейпциг може повернутись після перерви.

Але ні, ніхто не повернувся в цій грі. Навпаки, Баварія продовжувала нарощувати перевагу, і якби господарі більш ретельно підходили до реалізації гольових моментів, то рахунок був би просто страшний. Він і так не дуже тішить гостей — ще два голи від Сане та Девіса ми побачили в завершальній чверті ігрової години, коли оборона Лейпцига вже ходила пішки, а атака Баварія вирішила просто подарувати трохи свята рідним фанатам. Але травма Генріхса наприкінці зустрічі все одно змазала яскравий футбольний вечір.

У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме в менхенгладбахської Боруссії, тоді як РБ Лейпциг прийматиме бременський Вердер.— РБ Лейпциг 5:1Мусіала, 1, Лаймер, 25, Кімміх, 36, Сане, 75, Девіс, 78 — Шешко, 2Перец — Лаймер (Павлович, 68), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 83), Девіс (Геррейру, 82) — Кімміх, Горецка — Олісе (Тель, 83), Мусіала, Сане — Кейн (Мюллер, 86).Гулачі — Зайвальд, Орбан, Гертрейда (Клостерманн, 82) — Генріхс, Шлагер (Кампль, 74), Нуса — Баумгартнер, Вермерен (Раум, 82) — Опенда, Шешко (Сілва, 74).Попередження: Упамекано, Олісе, Кейн, Лаймер, Кімміх — Шлагер, Генріхс