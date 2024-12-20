Команда Венсана Компані закріпилась на вершині турнірної таблиці перед Різдвом.
Баварія — РБ Лейпциг, Getty Images
20 грудня 2024, 23:24
Попередній сезон під орудою Томаса Тухеля для мюнхенської Баварії супроводжувався повною втратою контролю над ситуацією на внутрішній арені, тож коли Венсан Компані очолив клуб перед початком нової кампанії в нього було, над чим попрацювати. І якщо від Кубка Німеччини "Рекордмайстер" уже традиційно "відмовився" невдачею на ранній стадії, то в Бундеслізі справи команди йшли значно краще.
Баварія перед початком п’ятнадцятого туру очолювала турнірну таблицю, але перевага всього в чотири залікові бали над чинним чемпіоном, леверкузенським Баєром, не залишала мюнхенців у спокої. Як наслідок, домашня гра на початку заключного для Німеччини футбольного вікенду 2024 року проти РБ Лейпциг набувала для "Червоної машини" додаткового стратегічного значення. Як і для "Червоних биків", які могли поставити під сумнів своє місце в зоні Ліги чемпіонів УЄФА в разі невдачі.
На Альянц Арені останніми роками утворилась традиція неначе в театрі — якщо спізнився на другий дзвоник, то все проґавив. А цього разу та й поготів — ті глядачі, які забарились на гру, пропустили одразу два м’ячі, бо лише за дві стартові хвилини протистояння рахунок змінювався двічі зусиллями обох команд. Фактично, усі розіграли свої козирі — Баварія ввімкнула пресинг на початку, і Мусіала збив із передачі Олісе, а потім РБ Лейпциг піймав суперників на контратаці, і з пасу Опенда відзначився Шешко.
Проте проблема полягала в тому, що тактика господарів працювала й надалі, а от що ще цікавого підготував нам колектив Марко Розе, цього так і не вдалось побачити, бо й приводів не було — команда Компані домінувала на полі й відзначилась удруге вже посеред першого тайму, коли простріл Олісе завершив Лаймер.
Було помітно, що "Червоні бики" втратили контроль над ситуацією й не можуть вирватись із прірви, яку їм продовжують поглиблювати суперники затяжними атаками. Постріл Кімміха здалеку з правого флангу на 36 хвилині під ближню стійку зняв багато питань у цій зустрічі, хоча за рахунок того самого швидкого голу Шешка все одно зберігалась надія, що Лейпциг може повернутись після перерви.
Але ні, ніхто не повернувся в цій грі. Навпаки, Баварія продовжувала нарощувати перевагу, і якби господарі більш ретельно підходили до реалізації гольових моментів, то рахунок був би просто страшний. Він і так не дуже тішить гостей — ще два голи від Сане та Девіса ми побачили в завершальній чверті ігрової години, коли оборона Лейпцига вже ходила пішки, а атака Баварія вирішила просто подарувати трохи свята рідним фанатам. Але травма Генріхса наприкінці зустрічі все одно змазала яскравий футбольний вечір.
У наступному турі мюнхенська Баварія гостюватиме в менхенгладбахської Боруссії, тоді як РБ Лейпциг прийматиме бременський Вердер.
Баварія
— РБ Лейпциг 5:1
Голи:
Мусіала, 1, Лаймер, 25, Кімміх, 36, Сане, 75, Девіс, 78 — Шешко, 2
Баварія:
Перец — Лаймер (Павлович, 68), Упамекано, Кім Мін Дже (Даєр, 83), Девіс (Геррейру, 82) — Кімміх, Горецка — Олісе (Тель, 83), Мусіала, Сане — Кейн (Мюллер, 86).
РБ Лейпциг:
Гулачі — Зайвальд, Орбан, Гертрейда (Клостерманн, 82) — Генріхс, Шлагер (Кампль, 74), Нуса — Баумгартнер, Вермерен (Раум, 82) — Опенда, Шешко (Сілва, 74).
Попередження: Упамекано, Олісе, Кейн, Лаймер, Кімміх — Шлагер, Генріхс