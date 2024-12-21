Німеччина

Дуже переконлива реакція.

Один з лідерів Баварії Йосуа Кімміх оцінив перемогу мюнхенської команди над РБ Лейпциг (5:1) у матчі 15-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "ротен".

"Баварія показала дуже хорошу гру. Ми здорово почали і тут же пропустили гол у відповідь, але з самого початку було видно, що в нас була жага до перемоги. І в підсумку ми здобули переконливу звитягу.

Тренер показує нам приклад, і ми, гравці, теж згодні, що проти Майнца була найгірша гра в сезоні. Було вкрай важливо відреагувати на цю поразку", — сказав Кімміх.