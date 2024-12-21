Німеччина

Перемовини перебувають на вирішальному етапі.

Німецький нападник мюнхенської Баварії Лерой Сане нині заклопотаний питаннями щодо свого подальшого майбутнього в клубі, оскільки його чинний контракт завершується вже наступного літа, що в свою чергу означає, що за кілька днів гравець може починати вести перемовини з іншими клубами.

Однак чи хоче йти на трансфер сам 28-річний виконавець? Уже чимало часу тривають перемовини щодо нової угоди, проте сторони, незважаючи на загалом конструктивну атмосферу, не квапляться давати оптимістичні прогнози.

Напередодні ж тривали мовчання порушив сам Сане в інтерв’ю після гри проти РБ Лейпциг, у якій йому вдалось відзначитись забитим м’ячем.

"Макс Еберль багато говорив зі мною про це, і я також висловив йому свою думку щодо цього питання. Наразі справи йдуть добре, а як буде далі — побачимо.

Я просто хочу грати зараз і допомагати команді вигравати в кожній грі.

Чи хочу я залишитись у Баварії? Так", — заявив німецький виконавець.

На рахунку Сане п’ять голів та один гольовий пас у 19 зустрічах.