Перемовини перебувають на вирішальному етапі.
Лерой Сане, Getty Images
21 грудня 2024, 08:05
Німецький нападник мюнхенської Баварії Лерой Сане нині заклопотаний питаннями щодо свого подальшого майбутнього в клубі, оскільки його чинний контракт завершується вже наступного літа, що в свою чергу означає, що за кілька днів гравець може починати вести перемовини з іншими клубами.
Однак чи хоче йти на трансфер сам 28-річний виконавець? Уже чимало часу тривають перемовини щодо нової угоди, проте сторони, незважаючи на загалом конструктивну атмосферу, не квапляться давати оптимістичні прогнози.
Напередодні ж тривали мовчання порушив сам Сане в інтерв’ю після гри проти РБ Лейпциг, у якій йому вдалось відзначитись забитим м’ячем.
"Макс Еберль багато говорив зі мною про це, і я також висловив йому свою думку щодо цього питання. Наразі справи йдуть добре, а як буде далі — побачимо.
Я просто хочу грати зараз і допомагати команді вигравати в кожній грі.
Чи хочу я залишитись у Баварії? Так", — заявив німецький виконавець.
На рахунку Сане п’ять голів та один гольовий пас у 19 зустрічах.